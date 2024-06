Les Assises Nationales de l’accès aux soins à Vendôme

La question cruciale sera effectivement posée pendant ces assises nationales : comment lutter contre les déserts médicaux ?

Avec des rencontres, des ateliers, des tables-rondes et un village des solutions, Philippe Gouet, président du conseil départemental de Loir-et-Cher et Frédéric Valletoux, Ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention tenteront de répondre à cette question avec tous les acteurs du monde médical, le 13 juin au Minotaure à Vendôme lors des Assises Nationales de l’accès aux soins sous le patronage du Président de la République.

La santé demeure une des premières préoccupations des Français. La santé, ou plus précisément l’accès aux soins avec aujourd’hui 121 médecins généralistes en moyenne pour 100 000 habitants, contre 141 en 2010, en baisse constante depuis 2012. Une des conséquences est l’augmentation du nombre de patients sans médecin traitant soit plus de 6 millions de Français. Une situation qui ne va pas s’améliorer dans les années à venir.

André Davoust, podologue à Vendôme et président de la Communauté Professionnelle territoriale de Santé (CPTS) du Vendômois qui regroupe tous les professionnels de santé, médical et paramédical, sera présent ce 13 juin et interviendra lors d’une table-ronde pour présenter ce que sa communauté a mis en place pour les patients du vendômois. «Nous travaillons depuis quelques années à un accès aux soins non-programmés qui soit adapté à notre territoire et qui, demain, compte-tenu de sa réactivité et sa fonctionnalité, sera étendu au département.

Nous avons, sur notre zone du nord du département, un système par appel qui permet de savoir ce qui relève de l’urgence ou non, ce qui dépend du SAMU et ce qui dépend d’un médecin. Entre 2h et 4h par jour, un médecin généraliste est disponible pour recevoir ces patients sur l’intégralité du territoire. Que vous ayez ou non un médecin traitant, vous pouvez être pris en charge» explique le président du CPTS vendômois. Arriver également à coordonner les parcours de soin, faire en sorte qu’ils soient apportés au bon moment est aussi dans la feuille de route du CPTS. Comment utiliser le temps médical ou paramédical pour optimiser au maximum les soins en simplifiant ou tout au moins en limitant les tâches administratives ? «Dans un avenir proche, le CPTS bénéficiera d’un secrétariat médical pour répondre à ces soins non-programmés et orienter ou non les patients vers les urgences. L’un des buts est également de désengorger les urgences avec cette régulation du patient» insiste André Davoust.

Ainsi, les Assises du 13 juin vont permettre de partager avec d’autres acteurs, d’autres collectivités ou institutions de la France, les dispositifs mis en place dans les différents territoires, de se rencontrer pour trouver des solutions locales, plutôt que des théories nationales !