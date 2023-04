Les auteurs ont leur association

Promouvoir les ouvrages des auteurs locaux pour, enfin, les sortir de l’ombre, tel est le cheval de bataille de cette nouvelle association Littérart41 qui vient de voir le jour à Vendôme.

« Il y en a… Ils existent et sont publiés pour certains chez des éditeurs différents mais il n’y a pas forcément de cohésion. Faire en sorte finalement qu’on connaisse cette richesse à travers des manifestations par exemple mais aussi à travers un catalogue pour lister tous ces auteurs » détaillait Patrice Bérard, président de cette toute jeune association. Un catalogue qui, pour les débuts, tiendrait sur une simple feuille A4 plastifié et serait donnée aux libraires du territoire afin de les promouvoir. Car, bien souvent, comme le précisait le président, les auteurs locaux sont au mieux au fond de la librairie et au pire dans la réserve et sortis quand les lecteurs en font la demande.

Littérart41 souhaite également éditer une revue annuelle où les auteurs locaux pourraient y publier des nouvelles, des extraits de leur roman, de la poésie ou des dessins. « Quelques fois quand tu as une nouvelle mais sans recueil, on peut avoir envie de prendre la température auprès du public » souligne Pascal Blondiaux, écrivain et co-vice-président de Littérart41. Une revue qui pourrait être également l’occasion de lancer un concours après du public pour des nouvelles ou poésies avec en récompense pour le meilleur d’entre eux, outre la publication de son travail, une œuvre d’un artiste local.

« J’ai pu rencontrer beaucoup d’auteurs. La plupart écrit bien et un grand nombre s’est fait arnaquer quant à l’édition de leur livre. Le principe lorsqu’un éditeur vous réclame de l’argent pour éditer votre livre, c’est de fuir » poursuit Pascal Blondiaux. Si Littérart 41 sert effectivement la promotion des livres locaux, cette association, grâce à l’expérience de ses membres, peut par ailleurs donner des conseils et relire les manuscrits. Et comme le disait le co vice-président en conclusion citant Hemingway « un homme seul est foutu d’avance ».