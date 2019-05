Les commerçants dynamisent la ville

Au cours de l’assemblée générale de l’Union des Commerçants et Artisans de Vendôme (UCAV) et de la Fédération du Commerce Vendômois (FCV), un bilan des actions 2018 et celles à venir pour cette année 2019, a pu être exposé aux commerçants présents au Minotaure.

L’assemblée a débuté par une information de la Police, venant présenter le nouveau «Guide pratique de la sécurité publique à l’usage des commerçants», comment protéger son commerce et participer à sa propre sécurité, invitant chacun à ne pas hésiter à faire appel à eux pour des conseils. Ils se déplaceront alors pour analyser ensemble le site et améliorer sa sécurité. Ensuite, débutait la toute première assemblée générale pour les deux présidentes, élues l’année dernière, Christelle Baudoin-Gilles pour l’UCAV et Stéphanie Daniel pour la FCV. Prenant la suite d’Aurélien Richard, elles ont travaillé à suivre l’ordre enclenché tout en apprenant le fonctionnement de ces deux associations commerçantes et en proposant des nouvelles perspectives et manifestations pour l’année à venir. Différentes animations ont eu lieu pendant l’année, l’organisation du marché de Noël pour l’UCAV et l’opération mailing de printemps, nuit des soldes en juin, la braderie du premier samedi de septembre, l’opération «Champalu» d’octobre et Noël avec le doublement des points sur la Clé Vendômoise pour la FCV. Toutes ces manifestations sont reconduites cette année. La nouveauté, côté manifestation, ce sera un temps fort du 21 au 23 décembre avec un nouveau marché de Noël haut en couleur et animé par les Marchés de Léon, réunissant, dans des échoppes illuminées, des producteurs locaux et des artisans d’art. Une animation que Christelle et Stéphanie avaient déjà en tête lors de leur investiture en mai 2018.

Depuis le début de l’année, l’UCAV et la FCV ont noué de nouveaux contacts avec la mairie. En effet, les deux présidentes et Michèle Corvaisier, adjointe à la mairie de Vendôme en charge des animations commerciales, se sont rapprochées afin de proposer aux commerçants d’animer leurs vitrines et leurs commerces lors d’événements accueillis à Vendôme. Ainsi, on a pu voir, en mars pour la Semaine de l’Industrie en collaboration avec le Cercle des Entreprises du Vendômois, les vitrines s’animer d’objets industriels ou, en avril, pour le Tour de Loir-et-Cher, en collaboration avec l’association Dos d’âne, des décorations de vélos devant les vitrines, un atelier de réparation de vélo rue du Change entre autres. A venir dans ce nouveau partenariat, des décorations Années 80 pour accueillir le rallye «Vendôme 80» du début juin, le festival de musique classique «Quatuor Voce» avec des décors d’instruments de musique et le Rallye « Cœur de France » en septembre pour une déco à l’heure des voitures de sport. Des projets à foison avec l’envie qui s’accompagne, une recette gagnante.

Alexandre Fleury