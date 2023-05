Les jardins d’Arcadie à Vendôme

En service depuis janvier, la nouvelle résidence des « Jardins d’Arcadie » à Vendôme, après des portes ouvertes réussies en février, sera inaugurée en mai après plus d’un an de travaux.

Dans le Quartier historique Rochambeau, la nouvelle résidence seniors Les Jardins d’Arcadie est à deux pas du centre-ville. Une intégration dans la citée par ses bâtiments évidemment mais également à la vie locale. « Ce qui est important pour moi et ce qui me tenait particulièrement à cœur, c’était de construire un partenariat avec les acteurs locaux, avoir l’ouverture vers l’autre. Dès le départ de ce projet qui n’était pas encore sorti de terre, je me suis mis en relation avec certaines associations comme l’AVF. On démarre d’ailleurs avec eux une première exposition photo dans nos murs début juin avec quelques peintures en plus, une exposition qui sera ouverte à tous. Mon travail est bien de faire tourner cette résidence de 104 logements du studio au T3 de 75 m2 mais c’est d’aller également faire vivre ce lieu à l’extérieur » détaille Cécilia Legras, directrice heureuse de l’établissement.

Une ambiance feutrée dès l’accueil, on y rencontre des résidents qui ont tous le sourire. Un lieu de vie ouvert sur le Loir comme ce grand salon, un restaurant, ouvert lui aussi à tous les Vendômois sur réservation, deux cabinets l’un d’ostéopathie et l’autre en bien-être et renforcement de l’estime de soi qui accueillent ainsi un public extérieur à l’établissement. « Pas d’impact sur la vie de la résidence, les entrées et sorties sont toutes filtrées et sécurisées » poursuit la directrice insistant sur sa quinzaine de collaborateurs au service des locataires. Une très belle ouverture finalement avec un ancrage territorial, un soutien des élus et des partenariats entretenus avec les acteurs locaux.