LES MARIANNES DU CIVISME

Dans le cadre de la journée de la Démocratie, lancée en Loir-et-Cher, par l’association des anciens maires et adjoints de Loir-et-Cher présidée par l’ex-député Patrice Martin-Lalande, la matinée a été consacrée à la remise des Mariannes du Civisme aux communes s’étant classées aux premières places lors des dernières élections législatives et présidentielles, par tailles (moins de 1.000 inscrits ; entre 1.001 et 3.499 et plus de 3.500), en matière de participation.

Une fois de plus, l’accent a été mis sur le taux trop élevé des abstentions, ce qui est scandaleusement anti-démocratique alors que tant de dictatures de par le monde interdisent toute consultation populaire libre.

François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, a félicité les membres de l’association des maires pour leur implication dans leurs démarches citoyennes auprès de toutes les communes à chaque scrutin, tant local que national, thème repris par Catherine Lhéritier, vice-présidente du Conseil départemental et présidente de l’association des maires de Loir-et-Cher, messages approuvés par les trois députés présents (Mathilde Desjonquères, Christophe Marion et Roger Chudeau) ; Patrice Martin-Lalande, précité et son prédécesseur, Jean-Claude Negrello, par ailleurs président de l’Ordre national du Mérite de Loir-et-Cher ; Christine Guérineau, présidente de l’association départementale des secrétaires de mairie (Naveil), et de tous les élus présents, lauréats ou non.

Reste à savoir si ces récompenses, lancées en 2007 par la Fédération nationale des associations des anciens maires et adjoints de France (FAMAF) et l’Association des maires de France (AMF), pourra perdurer, car il va bien arriver un jour, au train (TGV et non pas de sénateur) où l’abstention déjà en train (!) de grignoter le pourcentage final de la participation arrivera à inverser sérieusement les résultats. Et si on ajoute le fait que bon nombre de bureaux de vote ont failli ne pas réunir le nombre requis de scrutateurs ou assesseurs, on se pose la question de savoir si la journée de la Démocratie ne devra pas se tenir, partout, au moins trois ou quatre jours par semaine

Ont été nominées et félicitées, avec remise de diplômes officiels, les communes de Nourray (89,56% de participation) ; Mur-de-Sologne (83,18%) et Mer (79,45%), pour le scrutin présidentiel, et ce, dans l’ordre croissant du nombre des inscrits, ainsi que Le Plessis-Dorin (73,29%) ; Saint-Ouen (57,10%) et Vineuil (49,84%) pour les élections législatives.

Rendez-vous pour les prochaines consultations populaires, libres et démocratiques, tant qu’elles existeront!