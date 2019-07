Les noix façon chinoise

Depuis maintenant un an, à Lunay, Xiaoli commercialise ses noix préparées avec une recette culinaire ancestrale. Rejointe par Coraline en mars, ces deux femmes comptent bien se faire connaître davantage et étendre leur production.

Ces paquets hermétiques, verts, blancs et beiges renferment des trésors subtils et délicats, des noix, noisettes et amandes nappées de caramel et frits. Une recette que Xiaoli a rapporté de Chine, son pays natal. Au départ, une idée qui lui est venue en se promenant tout simplement accompagnée de son chien Têtu, dans notre campagne vendômoise.

Des noix dont les chinois raffolent se trouvaient sur son chemin. Ni une ni deux elle décide d’en faire une friandise comme dans son pays mais pour les voisins et amis en premier lieu. Devant leur enthousiasme, elle décide de se lancer à en produire pour, cette fois-ci, les commercialiser. Nous sommes dans une petite production locale. Xiaoli et Coraline travaillent chez elles et achètent la production de noix à des particuliers locaux ; la noisette est également française mais pour les amandes c’est plus compliqué, la production n’étant pas française. «Pour le moment la commercialisation se limite à Provence Vendômois à Villiers et sur les marchés artisanaux du Vendômois. Pour l’instant nous nous concentrons sur la vente pour développer la production» détaille Coraline.

Aujourd’hui, en plus des noix, elles se lancent dans la production de biscuits Impériaux, des sablés à base de noix que les empereurs de Chine et leur cour raffolaient ; une production qui leur était réservée exclusivement. «Nous souhaiterions bien-sûr passer en produits bio mais cela reste compliqué au stade où nous en sommes. Pour cela il nous faudrait notre propre production de noix, peut être planter nos arbres et ainsi produire nos noix avec nos propres variétés. Il existe une grande diversité dans la noix tout comme le lait de noix dont la Chine adore. Pourquoi pas la tester ici ?» concluent ces deux femmes entrepreneuses.

Société Têtu de Noix à Lunay / tetunoix.com / info@tetudenoix.com /

en vente chez Provence Vendômois à Villiers-sur-Loir et dégustation tous les samedis /

Retrouvez leurs produits sur les marchés artisanaux dont celui de Houssay le 23 juin.

Alexandre Fleury