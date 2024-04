Les Provinces, bientôt 40 ans

L’association de Quartier des Provinces était en assemblée générale en mars. Son président, Christian Capelle, a pu revenir, en présence du maire de Vendôme, Laurent Brillard et du député Christophe Marion, sur l’année écoulée et la préparation en 2025 des 40 ans de l’association.

«Que serait une association sans mairie ? Pas de locaux, pas de matériel, pas d’interlocuteur. Mais que serait une municipalité sans association de quartier ? Pas de lien social, pas de relais modéré entre elle et la population…» soulignait d’emblée le président devant l’assemblée réunie. Car bien au-delà d’une association de quartier, «Les Provinces» pour simplifier son nom, est utile dans le dialogue qu’elle engage avec la municipalité, interlocuteur privilégié auprès de la ville pour tous les soucis du quotidien au sein d’un quartier. Si utile qu’elle va s’étendre pour préparer l’avenir avec de nouveaux adhérents à Courtiras prochainement et avec l’idée, dans les années à venir, d’agrandir son champ d’action aux quartiers de la Garde et des Maillettes.

«Les Provinces» organise également quelques actions dans l’année en plus de la permanence qu’elle tient à l’école Anatole France les mercredis après-midis. Pique-nique, excursions, goûter-dansant,… Créer ce lien social ou plus simplement ce lien humain, l’association est également en pleine préparation des 40 ans de sa création qu’elle fêtera le 17 juillet 2025. Il est déjà prévu un déjeuner, un orchestre, une kermesse, une chorale et une tombola «où tout le monde gagnera quelque chose» concluait le président. Les 30 ans n’avaient pas été fêtés, les quarante seront à l’honneur !