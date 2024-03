L’harmonie des couleurs

Un nouvel atelier a été créé depuis septembre au sein de l’association Accueil Ville de France Vendôme (AVF Vendôme), l’atelier Pastel où la couleur et la création ont toute leur place.

Animé par Maryaline Desfontaine, nouvelle arrivante dans le Vendômois et amatrice éclairée de cette discipline, l’atelier Pastel met de la couleur sur toile. Partagé en deux groupes, l’un le matin, l’autre l’après-midi, l’atelier a été au complet très vite. «Pas de comparatif entre les élèves, nous sommes dans une approche bienveillante, il faut se faire bu bien et leur progression m’impressionne. Le pastel est apaisant car l’on est en permanence dans la recherche de la couleur et celle que l’on a en tête passe directement par le bout de vos doigts» souligne l’animatrice. En effet, les bâtonnets de pastel s’appliquent avec les doigts, il n’y a aucun intermédiaire, ni pinceau, ni brosse, Maryaline Desfontaine leur apprend à composer eux-même la couleur car, au contraire de la peinture, le pastel ne se mélange pas et reste très volatile.*

Chaque participante (l’atelier se compose exclusivement de femmes) crée sa propre composition, aucun modèle et aucun thème donné. «On ne reproduit rien dans l’atelier, on produit tout simplement » poursuit l’animatrice. L’AVF a investi dés le départ de ce nouvel atelier dans des chevalets indispensables car le pastel se compose verticalement pour avoir le recul nécessaire afin de contempler son travail. «Nous observons les paysages différemment depuis que nous avons débuté ce travail autour du pastel. L’atelier éduque finalement notre regard et comme on regarde autrement notre environnement, nous l’interprétons différemment sur notre feuille» concluaient enthousiastes les participantes.