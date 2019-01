Loir Evénement

L’association Loir Evénements fête sa première année d’existence et programme, pour ce premier semestre, deux spectacles grâce à une entente avec l’Hectare Scène de Vendôme en charge de la gestion des spectacles au Minotaure.

L’association Loir Evénements, créée entre autres par Laurent Boiset du cabaret «Madame Sans Gêne» en janvier 2018, permet de proposer des spectacles populaires au Minotaure, une autre programmation. «Je voulais me démarquer du Cabaret, avoir une entité différente, une association qui puisse comme un comité des fêtes proposer des spectacles populaires parisiens» explique le président. En effet avec 3 à 4 artistes par an, cette programmation vient en complément de l’Hectare Scène de Vendôme comme ce fut le cas en fin d’année avec la venue, pour deux dates, de Franck Mickaël.

Ainsi, le 17 février, sera proposée une pièce de théâtre de boulevard avec Évelyne Leclerc et, en mai, le comique Jarry viendra présenter son tout nouveau one-man-show. Les spectacles de fin d’année et de 2020 sont déjà programmés. En novembre, la venue de la comique Chantal Ladesou, en février 2020, celle de la chanteuse Michèle Torr et, en avril 2020, ce sera la pièce de boulevard «La revanche du crocodile» avec Évelyne Thomas. «J’avoue que nous avons un peu plus de mal à remplir la salle avec les pièces de théâtre mais c’est une question d’habitude. Même avec un long délai, les Vendômois ne sont pas habitués à réserver à l’avance. En revanche, le spectacle de Jarry marche fort et nous sommes à plus de la moitié de la salle en réservation» conclut Laurent Boiset.

«Ma colocataire est une garce»

Théâtre de Boulevard avec Evelyne Leclerc et Maurice Risch

dimanche 17 février 15h, reporté au 5 mai.

Le comique Jarry et son nouveau spectacle

mercredi 15 mai 20h30

Réservations au Minotaure

02 54 89 44 00

8 rue César de Vendôme

Alexandre Fleury