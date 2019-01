L’ONG vendômoise, Horizon Sahel

Une vingtaine de membres de l’association vendômoise Horizon Sahel vient de rentrer d’un voyage de trois semaines au Sénégal. Un séjour important pour l’association qui a vu, entre autres, la mise en place de son projet phare : le Centre de Ressources (C de R) en maintenance biomédicale dans les locaux de l’Hôpital général de Grand Yoff à Dakar, inauguré le 15 novembre.

En ce matin de décembre, à la Ville-aux-Clercs, dans les grands locaux de l’association Horizon Sahel, l’ancienne usine de La Calhène, cinq membres déchargent, en provenance du Centre Hospitalier de Tours, un camion empli de lits automatisés de réanimation. Des lits de réforme qui seront testés, diagnostiqués, étiquetés avec un code barre, réparés s’il le faut et entreposés. «Il y a un suivi de A à Z de tout le matériel médical que nous recevons en don des les établissements médicaux de France. Avec le code barre, nous savons d’où il vient, sa date d’arrivée, qui l’a contrôlé, qui l’a reconditionné, quand il a été chargé dans un container et dans quel hôpital il se trouve au Sénégal» détaille Daniel Millière, le président de l’association, déclarée ONG au Sénégal. Car du matériel médical, Horizon sahel en envoie tout au long de l’année dans le pays, à la demande des établissements sur place qui financent seulement le transport par bateau et en container.

La nouveauté de ce voyage en Afrique était la mise en place du projet de Centre de Ressource, un programme que l’association élabore depuis fort longtemps. «Les Africains reçoivent du matériel de partout dans le monde. Quand on transite sur place, on s’aperçoit que certains équipements ne fonctionnent pas ou qu’ils sont mal utilisés. Un gros problème de méconnaissance et de maintenance. Nous avons donc travaillé avec eux sur un centre qui rassemblerait des pièces détachées pour réparer, le cas échéant, mais aussi un site où le personnel trouverait toutes les informations sur le bon fonctionnement et qui serait un véritable plateau de formation des ingénieurs et techniciens en maintenance hospitalière» explique Daniel Sénéchal, bénévole à l’association et coordinateur du projet de Centre de Ressource en maintenance biomédicale. D’ailleurs, le ministère de la santé Sénégalais vient de mettre en place un organe vérificateur de tous les dons pour ne pas devenir la poubelle de l’Europe. Associer également les fabricants en Europe de ce matériel au Centre de Ressource permettra de renforcer les liens entre les entreprises européennes et l’Afrique, l’association devenant un relais et un partenaire efficace sur place.

D’autres projets vont voir le jour également très prochainement. Le 2 février, dans le cadre de la signature d’une convention, la présentation de l’ONG vendômoise à l’université de Lorraine va permettre à des étudiants en Master2 de venir en stage dans les locaux d’Horizon Sahel pour contrôler du matériel électronique de pointe. Pour 2019, Marie-Thérèse, membre et bénévole de l’association, s’occupe entre autre du dossier pour l’électrification de deux écoles de brousse. «Lors de notre voyage en novembre, nous avons pu voir en amont l’organisation de la logistique, des logements prévus, du transport pour les personnes qui travailleront à ce futur projet. En effet, c’est en partenariat avec le lycée professionnel de Romorantin et un ingénieur de chez ENGIE que nous allons installer des panneaux photovoltaïques sur ces établissements scolaires» détaille t-elle.

Horizon Sahel n’est jamais à court d’idée et, avec son expérience ainsi que sa dynamique, devient dorénavant un partenaire incontournable au Sénégal. Elle le doit à tous ses bénévoles qui, chaque jour, travaillent à apporter un peu plus de confort aux Sénégalais en collaboration avec eux. Un rapport gagnant-gagnant.

