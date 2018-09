Louis Vuitton à Vendôme

Fin du suspense. La municipalité, qui gardait le secret depuis avril, vient de dévoiler le nom de l’acquéreur du bâtiment Régence du quartier de Rochambeau, classé Monument historique et situé en centre-ville de Vendôme. C’est le prestigieux groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Son objectif : transformer cet édifice du XVIIIe siècle en ateliers de fabrique de maroquinerie.

Avec l’arrivée de LVMH, Vendôme renoue en quelque sorte avec son passé. En effet, la ville possédait dès le XIe siècle de nombreuses tanneries, installées le long des berges du Loir. La fabrication de gants en cuir y était réputée, avant de s’éteindre progressivement dans les années 60 et 70.

« Avec cette vente du bâtiment Régence et du bâtiment D (correspondant au porche d’entrée, ndlr), ses espaces intérieurs vont être intégralement réaménagés par la société Louis Vuitton, dans le respect du lieu et de son environnement », détaillait Pascal Brindeau, maire de Vendôme, dans le bulletin municipal de juillet.

Outre l’intérieur du bâtiment, la rénovation portera aussi sur l’extérieur, en partenariat avec la Conservation régionale des Monuments historiques. Ce chantier titanesque de réhabilitation nécessite un investissement entre 15 et 20 millions d’euros de la part de LVMH. Mais le groupe se porte bien avec, l’an passé, un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards d’euros. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2019. A la clé : la création de plus de 150 emplois, sans compter l’activité économique engendrée sur Vendôme. Le recrutement commencera le 10 septembre.

Côté associations, la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, ainsi que Images et Sons déménageront vers l’Hôtel du Saillant dès l’automne après les Journées du Patrimoine, qui se tiendront les 15 et 16 septembre prochains.

Quand à l’office de tourisme, il s’installera dans le quartier Rochambeau, bâtiment H, avec le musée qui sera également déplacé devenant ainsi un pôle touristique et patrimonial. Quant à la Wish Association, avec son petit théâtre actuellement installé au dernier étage du bâtiment Régence, elle se posera mail Leclerc, dans les locaux de la direction Jeunesse et Sports, lui offrant la possibilité de recréer son théâtre d’une cinquantaine de place.

Alexandre Fleury