Luka, finaliste au Salon de l’agriculture

Élu meilleur « jeune berger » de Centre Val-de-Loire, Luka Petit, du lycée agricole Agrocampus des 2 vallées à Vendôme, a été sélectionné pour disputer à Paris la finale nationale des jeunes bergers.

À la ferme du lycée agricole de Tours-Fondettes, Luka Petit a remporté, avec Léonie Patou, le concours régional de jeune berger parmi la quarantaine d’élèves issus des cinq établissements agricoles du territoire. «La sélection se fait sur sept épreuves, comme le tri de brebis, où l’on doit juger l’état d’un animal pris au hasard dans le troupeau, ou évaluer la note d’état global de la brebis» détaille le jeune berger en 2ᵉ année BTS Production Animale au lycée de Vendôme. À Paris, ce seront les mêmes épreuves qu’il faudra reproduire. «Je le prends comme un jeu et je m’entraîne en conséquence à Villavard à la ferme pédagogique du lycée jusqu’au 24 février, jour de la finale des 19e Ovinpiades des Jeunes Bergers. Je vais également représenter le lycée au Salon de l’agriculture pour le concours de Jugement d’Animaux pour les Jeunes, où je suis arrivé vainqueur du département» poursuit-il.

Non issu du monde agricole, Luka Petit reste un passionné. «Je vois ce concours comme une opportunité. Je suis plus attiré par l’élevage de bovins et de poules. Après mon BTS et deux ans de spécialisation, j’aimerais créer un service de remplacement et me déplacer d’élevage en élevage à travers un tour de France et pourquoi pas à l’étranger. Proposer mes services à des éleveurs qui veulent prendre des vacances par exemple pour acquérir un maximum d’expérience » conclut-il.