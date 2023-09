Lutter contre les feux de forêt

Avec le réchauffement climatique et à l’exemple des nombreux feux de forêt ces dernières années, que ce soit l’Etat ou le département, chaque acteur déploie des moyens et des dispositifs supplémentaires pour prévenir et lutter contre les incendies en Sologne. Dans le cadre du dispositif «Fonds Vert», relatif à la lutte contre la crise climatique et la prévention des risques d’incendie de de végétation, un groupement de commande interdépartemental (Loiret, Loir-et-Cher et Cher) a été créé dans le but de protéger le massif forestier de Sologne de 346 000 ha qui couvre ces trois départements. Une étude qui vise à définir la méthode la plus appropriée, que ce soit en dispositif de détection, de localisation rapide et de suivi des incendies afin de permettre une attaque rapide d’un feu naissant et limiter sa propagation.

Outre retenir un dispositif global déjà existant capable de détecter, localiser et alerter, l’objectif de cette étude et de cette réunion des trois départements concernés est bien d’optimiser les coûts de fonctionnement en matière de ressources humaines comme financières. D’ailleurs en cette fin août, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé plus de 3M€ supplémentaires alloués à la lutte contre les feux de forêt dans le Loir-et-Cher, subvention dédiée notamment à l’achat et la rénovation de 16 véhicules spéciaux.