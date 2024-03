Lutter contre l’illectronisme

Pour soutenir les projets d’inclusion et de médiation numérique, l’Etat et le Conseil régional s’associent pour lancer un appel à projets doté de 1,8 millions d’€. On sait tous qu’en France l’illectronisme affecte entre 15 et 20% de la population avec une personne âgée sur deux qui n’a pas accès au Web et près de 40% des Français qui ont des difficultés à l’utilisation d’internet. Ainsi pour soutenir les initiatives d’inclusion à destination de ce public le plus éloigné des outils et des usages du numérique, un appel à projets est lancé et s’adresse à toutes les structures, collectivités, associations, tiers-lieux, établissements publics,… exerçant ou souhaitant exercer une fonction de médiation numérique.

Pour déposer les projets jusqu'au 30 avril : demarches-simplifiees.fr/commencer/aap2024cvl-inclusion-et-mediation-numérique