Maison de Santé Barillet, Maison Sport Santé

La Maison de Santé Barillet à Vendôme, structure classique de regroupement de professionnels liés à la santé travaillant ensemble autour de la prise en charge des patients, a dorénavant en plus le label Sport Santé.

Décerné à la fois par les ministères du sport et de la santé, le label Sport Santé s’adresse à des personnes qui ne pratiquent plus du tout de sport ou qui auraient des difficultés à reprendre une activité physique régulière liée à des problèmes articulaires ou d’obésité par exemple. « Six professionnels de la santé ont été formés au bilan d’activité physique. En effet, la première rencontre avec ces patients envoyés par leurs médecins, kiné ou autres débute toujours par une évaluation d’une heure, un protocole national que nous appliquons sous forme de questions et de tests. Un premier bilan qui permet de connaître toutes les restrictions particulières pour leur proposer des structures sportives partenaires de la Maison de santé. Souvent les patients ont besoin d’écoute pour déclencher une motivation et que l’activité sportive devienne pérenne » souligne Elise Prellier, coordinatrice et assistante médicale de la Maison de santé Barillet.

Aujourd’hui, une vingtaine de personnes a commencé en septembre le protocole avec un premier bilan qui interviendra en janvier. « Nous n’avons pas encore le recul des premiers patients après 3 mois d’activité mais l’on sait par des études qu’il y a un lien fort entre sport et santé, sédentarité et maladie. Une incitation des ministères évidemment que l’on a vue récemment à la télé sous forme de spots publicitaires adressés aux jeunes adolescents » poursuit Elise Prellier.

Le projet de ce label Sport Santé vient de discussions au sein de la Maison de santé entre professionnels, notamment des sages-femmes qui conseillent beaucoup aujourd’hui l’activité physique pendant la grossesse. Suite également aux périodes de confinement dues à la Covid, les soignants ont bien perçu un besoin de retrouver ou de reprendre une activité physique.

« Aujourd’hui, nos partenaires sont plutôt des clubs de l’USV avec Micheline Martin, notre référente au sein de l’USV-UA. Nous cherchons activement pour septembre prochain un éducateur en Activité Physique Adaptée à intégrer à notre Maison de santé. Il permettrait de prendre par petits groupes des patients qui ne correspondent pas à une structure ou un club sportif comme les gens atteints de problèmes cardio-vasculaires ou articulaires trop douloureux » conclut la coordinatrice.