Maison de santé inaugurée

La Maison de Santé Barillet, pluridisciplinaire d’Azé a été inaugurée en septembre par Maryvonne Boulay, maire de la commune et par de nombreux élus après un an de travaux et déjà occupée par cinq praticiens. En effet, trois infirmières de Lunay ont intégré cette nouvelle structure, le médecin de la commune, Graham Gillespie qui depuis juillet 2000 était installé dans des locaux communaux à côté de l’église et Germain Gilliard, psychologue clinicien. Tous ces professionnels de la santé étaient ravis de ce nouvel espace fonctionnel de 170 m2 leur permettant de pratiquer dans de bonnes conditions. Des maisons de santé qui aujourd’hui permettent de lutter contre la désertification médicale en attirant de jeunes praticiens qui manquent cruellement dans le département.