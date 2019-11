«Mangeons-mieux !»

La ville de Montoire-sur-le-Loir accueille depuis octobre le «Défi Familles à Alimentation Positive» qui consiste à accompagner les habitants qui le souhaitent à augmenter leur part de produits bio et locaux. Le pari est que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, équilibrée, biologique et locale sans augmenter son budget alimentaire.

Des ateliers, visites, et animations, ouverts à toutes et à tous, sont proposés pour faire découvrir de nouveaux lieux d’approvisionnement, de nouveaux produits, des bases de diététique pour varier, équilibrer et faire évoluer son alimentation, des recettes et techniques pour cuisiner restes et fanes, les bases pour un jardin potager, la consommation de plantes sauvages, les contenants alimentaires et additifs…

Chaque atelier ou visite propose un temps d’échanges et d’apprentissage ludique et des outils pour découvrir et suivre l’évolution de ses pratiques. De petits pas du quotidien ont souvent un impact bien plus important qu’on ne le croit !

Au programme :

Atelier Cuisine & Diététique : Vendredi 6 décembre à 18h30

Atelier Contenants Alimentaires & Additifs : Samedi 22 février à 14h30

Atelier Cuisine Anti-Gaspi : Samedi 28 mars à 14h30

Atelier Plantes sauvages comestibles : Samedi 25 avril à 14h30

Événement convivial d’animations et de rencontres : juin 2020

Novembre, janvier, mars, mai : saisie et suivi de son budget pour les participants qui le souhaitent.

Ce projet est à l’initiative de la FRAB AuRA, la Fédération de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes. Animé sur la ville de Montoire-sur-le-Loir par Lénaïg Le Nen, professionnelle de l’éducation à l’alimentation durable à l’association ATHENA. Coordonné par le Graine Centre-Val de Loire, réseau d’éducateur•rice•s à l’environnement. Soutenu financièrement par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et la Fondation Banque Populaire et soutenu logistiquement et en communication par la Ville de Montoire-sur-le-Loir

Détails du programme, en savoir plus

et vous inscrire : Lénaïg Le Nen – ATHENA

06.36.29.08.99 – accueil@asso-athena.fr

En savoir plus : www.grainecentre.org/mangeons-mieux

FB : Défi Famille à Alimentation Positive Centre-Val de Loire

Le Petit Vendômois