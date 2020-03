Manger frais, manger local

Une plate-forme régionale pour savoir où les retrouver juste à côté de chez vous.

Vendredi, Pierre Pouëssel, préfet de la Région avec François Bonneau, Président de la Région Centre Val de Loire et Philippe Noyau, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture présentaient un dispositif pour venir en aide aux producteurs locaux, maraîchers et horticulteurs, en grande difficulté en ces moments de confinements. Lancement aujourd’hui même !

« Notre objectif aujourd’hui est de tout faire pour favoriser l’écoulement de la production locale à travers la grande distribution ou dans de petits marchés qui respecteront les règles sanitaires mises en place » martèle le préfet. L’idée est également que les producteurs se regroupent par trois maximum sur les parkings des grandes surfaces afin d’écouler leur marchandise. Car au-delà de ce stock, toute la filière peut se trouver en danger de faillite si cette période primordiale pour le chiffre d’affaire en ce début de saison ne trouve ses acheteurs comme, par exemple, pour les asperges. « Nous sommes une région de grandes et belles productions de produits frais. Beaucoup déjà se sont organisés dans des circuits courts que ce soit pour les particuliers mais également pour la restauration collective, cette dernière est problématique et perturbée en ce moment » détaille François Bonneau. Dans la précipitation de ces quinze jours, les producteurs de fruits, légumes et fromages ainsi que les éleveurs doivent trouver de nouveaux marchés. « Nous avons à l’échelle de la Région lancé une nouvelle plate-forme opérationnelle qui va rassembler et mettre en lumière ce qui s’organise au niveau de la Chambre Régionale de l’Agriculture et fédèrera tous les produits mais également les producteurs qui doivent s’inscrire directement sur le site. Ainsi, les concitoyens pourront connaitre les productions à côté de chez eux et surtout où les acheter » poursuit le Président de Région.

Un site qui réunira donc plusieurs plates-formes existantes (saveurs 41, réseau bienvenue à la ferme,…) au moment où tout le monde désire manger des produits de saison. Avec une réflexion qui se met en place grâce notamment aux grandes surfaces pour qu’elles puissent vendre les produits des producteurs à côté de chez eux. « Il est important que les citoyens mangent des fruits et légumes frais. Le confinement a poussé les gens vers des produits secs comme les pâtes mais on sait tous que ce n’est pas suffisant. Nous avons au niveau de notre région de bons produits, il nous faut aider toute la filière » insiste Philippe Noyau. Pour les producteurs horticoles en pleine saison des plantes, c’est aussi un enjeu vital. « Trouver une solution avec les collectivités pour qu’ils puissent écouler leurs fleurs et réfléchir aussi à la solution des supermarchés, côté jardinerie, qui pourraient vendre leurs plantes » s’alarme le Préfet de Région.

Acheter local est encore plus vrai dans ce moment de crise, avoir le réflexe des produits de saison pour sauver nos producteurs et se faire plaisir. Le site produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr vous indiquera où les trouver, tout simplement. Tous les jours de nouveaux produits et producteurs…

(Les producteurs doivent s’inscrire au fur et à mesure et le site va s’enrichir d’ici la fin de la semaine)

https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/

Le Petit Vendômois