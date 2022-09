Manger local et de saison

Diminuer la quantité de viande dans l’assiette tout en imaginant des menus à base d’aliments locaux et de saison, c’est le challenge «5 chefs au piano» qui débarque à Vendôme au Foyer «Habitat Jeunes Ô cœur de Vendôme» le 15 septembre.

Depuis leur création au milieu du XXe siècle, les résidences Habitat Jeunes (ex foyers des jeunes travailleurs) offrent le gîte, le couvert et le vivre ensemble aux jeunes en mobilité formative ou professionnelle qui les fréquentent.

Ces établissements, comme celui de Vendôme, se sont ouverts aux habitants et aux professionnels de leur quartier d’implantation, tous adhérents. Le restaurant associatif d’«Habitat Jeunes Ô cœur de Vendôme» offre deux espaces et 170 places avec un self –service proposant un large choix de plats à ses convives en maîtrisant l’approvisionnement en produits locaux du Vendômois.

Le challenge «5 chefs au piano» a commencé en 2016 quand cinq chefs cuisiniers des associations d’habitat jeunes en Région Centre-Val de Loire se sont lancés le défi d’une production complète à partir d’un thème choisi afin de donner un coup de projecteur sur leur savoir-faire culinaire respectueux des valeurs de solidarité et de partage. Ainsi, pour cette 5e édition, « 5 chefs au piano » est placé sous le thème sensible lié aux problèmes de plus en plus actuels du climat et du réchauffement de la planète. Il s’agit donc pour les chefs et leurs équipes d’imaginer des menus à base d’aliments locaux et de saison et, ainsi, d’encourager les convives à éviter le gaspillage alimentaire. Un thème cher au Foyer «Habitat Jeunes Ô cœur de Vendôme» qui, quotidiennement, met en œuvre ces pratiques. Il ne nous reste plus qu’à se mettre les pieds sous la table !