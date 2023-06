Marché de produits locaux à Meslay

Avec la participation active de la mairie et de l’Amicale de Meslay, Jean-Pierre Salès organise pour sa deuxième année consécutive un marché de produits locaux le week-end du 24 et 25 juin de 8h30 à 13h. Créateur du mini-musée des Charmilles où il a rassemblé tous les objets et souvenirs de trois générations d’artisans bouchers, Jean-Pierre Salès réunit une dizaine de producteurs pour proposer leur production en direct. Il proposera également pendant ces deux jours, une dégustation et vente à emporter de rillons chauds qu’il concoctera. D’ailleurs, le bénéfice de ce week-end comme celui de ses entrées libres pour son musée sera reversé à France Alzheimer 41, une association qui lui tient particulièrement à cœur. Rendez-vous Impasse du Gué à Meslay les 24 et 25 juin pour un marché festif !