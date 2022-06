Marché des brocs, un rendez-vous mensuel

Au pied de l’église et au cœur du quartier Saint Nicolas à La Chartre-sur-le-Loir, une ambiance de flânerie, de découverte et de convivialité vous attend : c’est votre rendez-vous mensuel avec des professionnels passionnés de l’introuvable, venus de plusieurs départements différents pour vous faire partager leur amour de l’ancien.

Vous pourrez chiner du mobilier de jardin, de l’art populaire, de l’argenterie, de la verrerie, de la faïence, des jouets, des petits meubles et bien sur de la brocante comme des bonbonnes en verre, table de ferme, bancs, miroirs, bassines en zinc et céramiques.

Allez n’attendez plus, venez chiner le 3ème samedi des mois d’été au village des antiquaires brocanteurs et métiers d’art de La Chartre-sur-le-Loir car dans ce village on est complètement dans la seconde vie d’un meuble ou d’un objet, plus proche de la nature, dans la durabilité. La responsabilité et l’écologie sont plus que jamais à l’ordre du jour chez les chineurs avertis et néo chineurs car, oui la nouvelle génération pousse la porte des boutiques d’antiquités et de brocante, une belle occasion en ce samedi 18 juin de chiner de belles trouvailles à la Chartre-sur-le-Loir.