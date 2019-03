Mars Bleu 2019

Mars bleu est au côlon ce qu’octobre rose est au sein, c’est-à-dire un mois d’information afin de sensibiliser à l’importance de se faire dépister tous les 2 ans entre 50 et 74 ans.

Le mois de mars est l’occasion pour les autorités sanitaires de lancer la mobilisation contre le cancer colorectal. La campagne baptisée « Mars Bleu » doit permettre de sensibiliser et d’informer la population sur le sujet. En particulier, elle doit inciter les personnes âgées de 50 à 74 ans à recourir au dépistage organisé.

Cancer colorectal : le 2ème cancer le plus meurtier avec plus de 18 000 décès par an

Le cancer colorectal se développe lentement, à l’intérieur du côlon ou du rectum, à partir de petites lésions appelées polypes. Au cours de leur développement certains polypes peuvent se transformer en cancer. Ce cancer évolue, tout d’abord, sans symptôme ni signe perceptible, d’où l’importance du dépistage.

Le dépistage organisé du cancer colorectal :

Le dépistage permet de réduire la mortalité et, par la détection des lésions précancéreuses, le nombre de cancers colorectaux.

Pour qui ? Les femmes et les hommes de 50 à 74 ans, sans antécédents personnels ou familiaux de maladie touchant le côlon ou le rectum et sans symptômes.

Pourquoi ? Détecté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Un polype peut aussi être repéré avant qu’il ne se transforme en cancer. Les traitements seront moins lourds et moins longs.

Edition Mars bleu 2019 :

Le sport et l’activité physique marquent les principaux événements de cette édition Mars bleu 2019 dans le Loir-et-Cher. Et pour cause, beaucoup d’études nationales et internationales montrent clairement que la pratique régulière d’une activité physique diminue le risque de cancer.

Dimanche 17 mars, à partir de 9h30, Blois.

Pour la 4ème année consécutive, le CRCDC – Antenne 41 vous propose une marche nordique au Parc des Mées en partenariat avec le club d’athlétisme Vineuil, le centre Hospitalier Simone Veil, la Ligue contre le Cancer et Mutuale, la mutuelle familiale. Ouvert à tous, participation 2€ au profit de la Ligue contre le Cancer. 02 54 43 67 26 / 06 58 25 37 35.

Dimanche 24 mars, à partir de 9h30, Vendôme, place de la Liberté.

Le CRCDC – antenne 41 s’associe aux 40ème anniversaire des «Foulées Vendômoises» pour promouvoir l’activité physique dans le cadre de la prévention du cancer colorectal. Différentes courses sont proposées en plein coeur du centre ville.

Autres événements :

Dimanche 24 mars : balade cyclo bleue organisée par le CODEP 41 à Monthou- sur-Cher

Dimanche 31 mars : randonnée et visite du Côlon Tour© à Salbris.

Infos complémentaires sur www.depistage-cancer.fr/centre/adoc-41

Facebook

CRCDC – Antenne 41 (anciennement ADOC 41)

Polyclinique de Blois – Tour de consultation

3 rue Robert Debré – 41260 La Chaussée Saint-Victor

02 54 43 54 05

Le Petit Vendômois