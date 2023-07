Maternité bientôt fixée

Un dossier qui réunit tous les acteurs, élus comme professionnels de santé, pour le maintien de la maternité de Vendôme qui était depuis 6 mois en danger de fermeture. Les choses avancent en cette fin juin, la décision de la reprise de la maternité de la clinique par l’hôpital de Vendôme devrait prochainement aboutir.

Ce qui prend du temps, c’est le montage du dossier. En effet, déjà réunis en février pour les mêmes causes, les professionnels de santé comme les élus souhaiteraient que tout aille plus vite. Rassurés quant aux affirmations du Président de la République lors de sa venue à Vendôme en avril, les acteurs de cette reprise ont déposé cette fois-ci le dossier conforme aux attentes de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre val de Loire. « Il nous fallait un acte juridique, une cession d’autorisation de la part de la clinique et du groupe AVEC qui gère l’établissement. Ce courrier spécifique qui stipule la cession de l’activité en faveur de l’hôpital » détaille Valérie Boismartel, directrice de l’hôpital de Vendôme-Montoire.

Un dossier qu’il faut également accompagner de toutes les conditions techniques de fonctionnement de la maternité pour garantir que le personnel médical est en place, le nombre de salles de travail comme le plan des locaux et tout le protocole de soins. « Nous sommes en plein recrutement, anesthésiste, gynécologue, sage-femme… même si nous ne pouvons engager de contrat tant que nous n’avons pas cette autorisation de transfert de la maternité qui devrait arriver début septembre » poursuit Mounir Hilal, président de la communauté médicale de l’hôpital de Vendôme. Suite à l’automne…

Le Scot également solidaire pour le maintien de la maternité

Réuni le 13 juin à Mondoubleau, le syndicat Scot, présidé par Nicolas Haslé, a voté en faveur de la création d’un équipement de soins moderne, proche et accessible pour les habitants du Grand Vendômois et des territoires limitrophes. En fin de présentation des qualités de ce nouvel équipement, le président souligne que « sans attendre cette création, nous demandons qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais pour conserver à Vendôme tous les services liés à la maternité, avant, pendant et après la naissance ». Car comme le précise Nicolas Haslé, maintenir une maternité, construire un pôle de soins moderne et pluridisciplinaire, est aussi un sujet d’aménagement équilibré du territoire. Contrairement aux autres délibérations, le président n’a pas demandé d’abord qui s’opposait et s’abstenait, mais qui était favorable à ce texte. Toutes les mains se sont levées !