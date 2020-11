Meilleurs Apprentis de France à Vendôme

Au lycée professionnel Ampère à Vendôme, deux élèves de 1ère dans la section menuisier-agenceur, ont obtenu, en octobre, la médaille d’or départementale et régionale leur ouvrant le concours national. Côté section mécanique, plusieurs médaillés également dont l’un en or au plan départemental et régional.

Bruno Cavat, proviseur du lycée Ampère, peut être fier de ses élèves qui ont relevé le défi en se mesurant nationalement aux épreuves départementales et régionales du concours «Meilleur Apprenti de France» (MAF), un titre qui leur restera à vie. «Ces très bons résultats soulignent une fois de plus le niveau d’excellence que nos formations peuvent atteindre, encadrées par nos enseignants, Victorien Le Dantec section mécanique, Yvan Jolly et Pierre-Yves Prudhomme dans la section menuisier-agenceur», détaillait le proviseur.

Ce concours prestigieux est accessible uniquement aux élèves de 1ère et, depuis 3 ans, au lycée Ampère, Yvan Jolly, professeur à la section menuisier-agenceur y présente deux de ses élèves. «Nous procédons à une sélection qui se fait entre ceux qui désirent concourir d’abord et ensuite ceux qui sont capables d’accepter ce travail supplémentaire en plus de leurs différents cours. Nous recevons les dossiers en décembre et présentons les œuvres au jury courant mai. Mais, le planning 2020 a été totalement bousculé à cause du confinement et nous nous sommes adaptés avec la présentation des œuvres repoussée au 15 octobre» précise-t-il.

Un travail individuel en menuiserie, un portillon extérieur en bois massif avec des complexités comme une traverse haute cintrée que Florian Sibilleau et Zoélien Bethuleau ont exécuté en trois étapes. D’abord tracer une épure à l’échelle 1 puis monter un dossier technique à rendre au jury avec photos et chronologies de leur fabrication et, en dernier palier la réalisation, de leur œuvre. «La première étape était totalement réalisée avec le débit du bois nécessaire à la fabrication quand nous sommes rentrés en phase de confinement en mars» se souvient Yvan Jolly. Résultat plus de 200 heures de travail et le 15 octobre, Florian et Zoélien reçoivent les prestigieuses médailles d’or départementales et régionales des meilleurs apprentis de France.

Alexandre Fleury