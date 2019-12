Métiers d’art : 2 lauréats du Vendômois

Le désormais traditionnel prix départemental des métiers d’art, organisé par la Chambre de Métiers et d’Apprentissage de Loir-et-Cher (CMA 41) était placé, cette année, sous le signe de La Renaissance.

Le jury a planché, avec attention, sur les sujets et/ou objets présentés, tous de très haut niveau qualitatif et précis. Mais, il fallait bien effectuer un choix, si difficile fut-il, pour départager les candidat(e)s qui furent félicité(e)s lors d’une réception présidée par Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, et Stéphane Buret, président de la CMA 41, entre autres invités.

Sculpteur sur pierre et ornemaniste à Valloire-sur-Cisse, Olivier Vernet l’a emporté, avec le bas-relief d’une salamandre en pierre calcaire, «Je nourris le bon feu et j’éteins le mauvais», devant Nathalie Sizabuire, créatrice de bijoux fantaisie haut de gamme, à Mesland, avec un sac en perles de Svarowski, «Nustrisco et Extinguo».

Si le troisième prix est revenu à Sylvie Jouzeau, peintre-décorateur à Vineuil, pour son illustration sur toile de lin au marqueur sur fond acrylique, «Arcim», il y eut deux ex æquo du nord du département, à égalité pour le quatrième prix. Soit Nadège Patard-Lhermitte, créatrice d’objets en cuir et maroquinier à Bonneveau, pour un tableau en cuir représentant les différents Arts de La Renaissance à travers l’Europe, «La Renaissance européenne dans tous ses États» et Jurgen Katzengruber, couturier-créateur à Savigny-sur-Braye, pour un ensemble de vêtements pour hommes, «L’Homme Renaissance –L’Homme Renaissant»…

Chaque artisan-artiste a pu expliquer librement, une fois passée la pression du passage devant le jury, le cheminement et l’aboutissement de chaque ouvrage ou œuvre, après des heures et des heures de travail acharné.

Les candidatures pour le concours 2020 sont d’ores et déjà ouvertes. Renseignements (02 54 44 64 00), à la Chambre de Métiers, à la Maison des Entreprises de Blois, rue de La Vallée-Maillard, aux heures d’ouverture des bureaux.

MR

Le Petit Vendômois