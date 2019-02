MMA Vendôme, une nouvelle agence pour un meilleur accueil

Après quatre mois de travaux, l’agence d’assurances Gardrat-Goupil, agents généraux MMA à Vendôme a totalement repensé ses locaux, intérieur comme extérieur.

Datant des années 70, le bâtiment qui abritait anciennement l’agence France Télécom avait un grand besoin de rafraîchissement. «Avec une salle de réunions borgne, sans parler de la présence d’amiante, nous n’avions pas d’autre choix pour modifier nos locaux que de recourir à de lourds travaux engagés à la fin de l’année 2018. Une occasion de réinventer tout l’espace d’accueil et les bureaux» confie Christophe Goupil, l’un des trois associés de l’agence.

En effet, les nouveaux espaces apportent plus de confidentialité et s’intègrent dans la démarche Qualité que les agences MMA de Vendôme et de Mondoubleau ont lancée depuis un an. «Il y a deux ans, nous sommes passés à la dématérialisation de tous nos dossiers clients, pour gagner en efficacité. Désormais, nous nous engageons vers la certification ISO 9001 qui nous oblige à repenser toutes nos procédures. Le but étant au final la satisfaction de nos clients avec des engagements stricts de qualité de services» poursuit le deuxième agent général Benoît Gardrat.

Sur le site internet www.gardrat-goupil.fr, toutes les démarches sont bien sûr possibles, accéder à son compte 24h/24 et éditer ses attestations par exemple, mais cela ne retire en rien le contact humain d’une agence aux côtés de ses assurés. «L’important c’est de pouvoir répondre aux interrogations de nos clients, avoir ce conseiller dédié et disponible pour trouver des solutions. Pas de plate-forme téléphonique chez nous, nos 9 collaborateurs font l’interface entre le client et la compagnie en défendant toujours les intérêts de ses assurés» confirme Aurélie Gardrat, agent général et associée.

Une nouvelle agence, bien plus moderne, une nouvelle conception de l’accueil du client et la qualité des services ont toujours été les priorités de «MMA Gardrat-Goupil». Dans le cadre de la démarche Qualité, un organisme indépendant extérieur sonde actuellement les clients de l’agence. Les premiers résultats sont éloquents avec un taux de satisfaction à 98,7%, un encouragement pour l’agence Gardrat-Goupil ouverte du lundi au samedi qui dorénavant possède en plus un outil totalement moderne et parfaitement adapté à ses assurés.

Le Petit Vendômois