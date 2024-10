Mondoubleau sème l’Egrenne de demain

Il y a deux ans s’ouvrait à Mondoubleau, un tiers-lieu associatif, le Hubleau, hébergeant l’office de tourisme des Collines du Perche, la librairie de l’Echalier et un espace numérique.

Cette démarche plurielle ne pouvait s’arrêter là et la municipalité s’engage dans de nombreux programmes collaboratifs.

Mondoubleau est riche de son passé, de son histoire, de sa pierre de Roussard et de ses élevages percherons. Et, ce n’est là qu’un petit aperçu.

Mais, aujourd’hui, Mondoubleau est résolument tourné vers l’avenir. C’est d’ailleurs pourquoi sa candidature a été retenue dans le cadre de l’appel à projets « Petites villes de demain ». Ce dispositif a d’abord permis d’établir un diagnostic de l’évolution à moyen et long terme de la vie et des modes de vie locaux. Parmi, les besoins recensés, celui de l’accès à la formation avec, comme corollaires, la mise en avant des métiers en tension et le développement de l’attractivité du territoire. Et, c’est là que l’Egrenne entre en jeu. Il s’agit d’un tiers-lieu de compétences. Un nom à la mode qui, ici, prend tout son sens.

Tout d’abord, la structure s’est montée dans le cadre d’un consortium réunissant : l’association des personnes handicapées du Perche (APHP), Au fil du Perche, BGE (aide à l’entrepreneuriat), les chambres consulaires d’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat, la communauté des Collines du Perche, France Travail, Greta, la Maison Botanique, Maisons Paysannes de France, la Mission locale de Vendôme, Perche Nature qui accompagnent la commune de Mondoubleau. Compte-tenu de la diversité des acteurs, le contenu ne peut en être que riche et pluriel.

Pour autant, le projet est à la fois plus simple et plus complexe que cela. On peut y venir pour évaluer ses besoins de formation, on peut y venir pour suivre une formation, on peut y venir pour trouver une orientation potentielle… mais on peut aussi y venir lorsqu’on possède un savoir-faire, un talent, une compétence que l’on souhaite partager, transmettre… Bien au-delà d’un tiers-lieu de formations, c’est un lieu d’échanges de savoirs. Et si le sujet n’est pas au programme, il suffit d’en parler !

Et l’Egrenne a une autre vertu. Si aujourd’hui, les ateliers sont organisés dans différents locaux municipaux, demain, ils auront un lieu dédié. L’ancien Proxi, sur la place du Mail, aujourd’hui véritable friche, va se métamorphoser pour devenir le réceptacle accueillant des activités de l’Egrenne qui, du coup, va rendre la ville encore plus belle.

