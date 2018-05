Montoire : la nouvelle place se dessine

Le beau temps aidant, de nombreux curieux, Montoiriens essentiellement, sont venus voir la nouvelle place Clemenceau, à présent que se terminent les phases 1 et 2 des importants travaux engagés pour sa totale réfection.

Ces travaux ont fait couler beaucoup d’encre. Ils ont valu pendant un temps à la municipalité de nombreuses manifestations hostiles de la part de ses opposants qui en objectaient le coût ou l’inutilité. Il a fallu vaincre toutes les résistances et expliquer, en conseil municipal ou réunions publiques, le pourquoi et le comment de ce projet, souhaité depuis longtemps, et qui s’avérait indispensable pour la sécurité et le bien-être des habitants.

Le projet devait prendre en compte la structure initiale de la place avec, depuis l’église, la perspective sur le château, la mise en valeur du kiosque, la plantation d’espaces verts, la mise en place de mobilier urbain et d’un éclairage public pour les usagers, le maintien d’un stationnement pour les clients des différents commerces et activités, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et, bien, sûr une meilleure sécurisation des piétons, cyclistes et automobilistes

Le marché à Marescot ?

Les coûts initialement prévus ont été respectés ainsi que les délais, les premiers arbres (hêtres et chênes) ont été plantés en mars et les espaces verts finalisés en avril. Fin mai, au plus tard mi-juin, la place devrait être rendue à ses habitants. Ils découvriront alors le giratoire prévu pour une meilleure fluidité de la circulation, les trottoirs élargis qui permettront aux commerçants qui le souhaiteront de s’y installer plus à l’aise pour organiser diverses manifestations ponctuelles, comme ils ont déjà pu apprécier le confortable parvis mis en place devant l’église à la fin de l’hiver. Lequel permet en toute sécurité le déroulement des différents services.

La municipalité réfléchit encore à l’opportunité d’installer le marché à Marescot, selon le souhait exprimé de nombreux usagers. Quant à la fête foraine, elle pourrait être installée dans un premier temps elle aussi quartier Marescot avant qu’un autre emplacement ne lui soit attribué.

La troisième et dernière phase devrait débuter cet automne. Elle concernera l’espace et les trottoirs du kiosque à la rue Ronsard. La réfection totale de la place Clemenceau aura alors duré 18 mois, comme annoncé, et non trois ans comme le craignaient certains.

«Les travaux, encadrés par Jean-Michel Louvancour et Stéphane Stocki, se sont déroulés dans les temps et selon les modalités prévus», se réjouit le maire Guy Moyer. Ce dernier souhaite une première inauguration qui pourrait avoir lieu en juin, lors de la Fête de la musique par exemple, et donner lieu à quelques réjouissances impliquant les commerçants de la place. Quand tous les travaux seront terminés, on replantera aussi un «Arbre de la Victoire», symbole qui commémore la libération de Montoire auquel sont très attachés les Montoiriens, toutes générations confondues. La commune retrouvera alors son calme et les habitants pourront enfin profiter de ce bel espace tout neuf et joliment aménagé que d’autres communes aux alentours et d’autres usagers lui envient déjà.

Anne Braillon