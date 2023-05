Montoire, un siècle de foire

Après une interruption due aux conditions sanitaires, la Foire de Pentecôte fait son retour à Montoire. Retour sur un rendez-vous qualifié désormais d’historique.

C’est un incontournable du territoire, bientôt un siècle que Montoire accueille la Foire de la Pentecôte. À l’origine, un comice agricole, une foire aux bestiaux qui, sous l’impulsion de quelques bénévoles et devant l’engouement du public, s’est enrichie de nombreuses animations. Un événement sous la bonne main de l’association Fêtes et animations montoiriennes. L’année dernière, en raison des conditions sanitaires, la foire-exposition n’a pas eu lieu. Retour en arrière. Au départ, il s’agissait d’une simple foire agricole, avec un marché aux cochons à Saint-Oustrille (place du Piron aujourd’hui), le marché aux vaches place des Pâtis, une exposition de machines agricoles tractées par chevaux au quartier Marescot et la traditionnelle « louée » : debout sur une estrade, les postulants ouvriers des fermes se présentaient. Et le dimanche, les fermiers venaient faire leur choix… Sorte de «job dating» de l’époque. Place Clemenceau se tenait la fête foraine, avec son manège de chevaux de bois, devenu plus tard l’attraction Fantasia, quelques stands de tir, de loterie et de confiserie. Au fur et à mesure d’autres manèges se sont installés sur la place.

De la salle des fêtes au quartier Marescot

C’est d’abord en 1965 que s’est tenue la première foire aux vins dans la salle des fêtes, et uniquement le lundi. Puis, les années ont passé et la foire est devenue foire aux vins et aux fromages, foire-exposition commerciale et artisanale, toujours au quartier Marescot. Les viticulteurs la rejoignent pour les trois jours à l’ombre des bords de Loir, avant de se poser sous les marronniers, côté médiathèque. De nombreuses animations attirent le chaland, toujours très friand de nouveautés.

Depuis 2018, pour cause de travaux, la foire s’est délocalisée boulevard des Alliés, côté passerelle, et la fête foraine a pris ses aises à Marescot. Une nouvelle implantation plébiscitée par les visiteurs, avec plus d’espace pour les stands et la déambulation, et dans un lieu ombragé.

Les trois jours de la foire sont maintenant un rendez-vous très attendu. L’association Fêtes et animations montoiriennes donne rendez-vous à tous pour la foire de la Pentecôte 2023, loin du Covid, et porteuse de joie pour ses visiteurs et ses exposants