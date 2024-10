Nature et Paysage en biennale

À l’École de la Nature et du Paysage de l’INSA, à Blois, la Biennale Nature et du Paysage proposée depuis 2016 par Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois, et le CAUE de Loir-et-Cher se déroulera jeudi 3 octobre 2024. L’occasion de s’interroger autour de la thématique 2024 : «Villes, Villages, Vivants» à travers différents formats (tables-rondes, ateliers, expositions, etc.) sur le rapport entre l’humain et la nature, explorer en fait les nouvelles pratiques de la fabrique des villes et villages en repensant la place du vivant.

