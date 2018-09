Ne pas oublier les plus démunis

Avec plus de 100 bénévoles, la Croix Rouge française de Vendôme est présente sur tout le territoire, une antenne à Montoire-sur-le-Loir et Mondoubleau complétant son dispositif. Ne laisser personne au bord du chemin pourrait être son credo, avec ses moyens, chaque jour, elle relève le défi de venir en aide aux plus démunis et redonne espoir à beaucoup.

L’heure de la rentrée à sonné pour certains après le retour des vacances, mais la Croix Rouge de Vendôme, elle, n’a pas fermé de tout l’été. « Avec le déménagement dans notre nouvel espace de stockage à Saint-Ouen, inauguré en juin dernier, il a fallu tout réorganiser. Nous sommes dorénavant prêts dans ce nouveau local de 900 m2 pour stocker bibelots, meubles, habits… avec en plus un espace de 250 m2 pour la création d’une salle adaptée aux formations de secourisme, un box pour les vêtements triés et un espace réfrigéré pour les denrées alimentaires », explique Patrick Toublanc, président de l’unité locale de Vendôme de la Croix-Rouge.

La Croix Rouge de Vendôme travaille principalement sur cinq axes, le secourisme, les actions extérieures dirigées par une équipe jeunesse (16-20 ans) comme le marché de Noël ou l’accompagnement des enfants lors de sorties, la Croix Rouge sur roue pour la distribution hors Vendôme de colis de nourriture, l’univers meubles et bibelots ainsi que textile avec le tri et les Vesti-boutiques de Montoire, Mondoubleau et Vendôme et enfin l’action sociale envers des familles envoyées par les communes ou les assistantes sociales. Cette véritable petite entreprise (sans aucun salarié) occupe une armée de bénévole. « Que pouvons nous faire seul ? Sans les autres je ne suis rien, c’est mon leitmotiv. Nous tenons à ce que nos bénévoles se sentent bien, que chacun respecte les valeurs de l’association. Je reste toujours admiratif de leur engagement », précise le président.

Avec un besoin exponentiel chaque année de nourriture, de vêtement, d’attention également, la Croix Rouge rend un énorme service à la société avec une aide qui aurait tendance à diminuer de plus en plus. « Quand on a 100 euros à distribuer et s’il y a quatre familles, l’aide pour chacune sera de 25 euros. Mais si se présentent 10 familles, cette aide se restreindra à 10 euros », détaille Patrick Toublanc. L’activité secourisme est la plus connue de la Croix Rouge, ses postes de secours lors des manifestations et également les formations aux particuliers sur les gestes simples de secours, mais c’est bien dans tous les domaines qu’elle intervient pour soigner les blessures de la vie.

La Croix Rouge – 21, rue du Commandant-Verrier – 41100 Vendôme –02 54 77 06 78.

Alexandre Fleury