Noël magique pour les pensionnaires de la SPA

Durant tout le mois de décembre, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Morée invitait les personnes à déposer des cadeaux sous le «Sapin de Noël des animaux». Des dizaines ont défilé au refuge pour offrir un peu de bonheur aux pensionnaires et le 25 décembre, agents et bénévoles ont eu le plaisir de déballer tous les présents et de procéder à la distribution des jouets et gourmandises. Ce moment magique a permis de voir un peu de bonheur et chaleur dans les yeux des 80 animaux au sein de la SPA de Morée en attente d’une famille. Une action réussie qui sera, sans nul doute, reconduite l’année prochaine.