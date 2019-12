Nouveau cycle de conférences du Dr Jacques Waynberg

« La femme dans tous ses états : Femmes et Féminités »

Après le couple et l’amour puis la famille, Jacques Waynberg, sexologue, praticien à l’hôpital de Vendôme, entame sa 3e saison (2019-2020) de conférences. Elle se focalisera sur la femme avant d’entamer celle de l’homme en 2021.

Parler de la femme et de la féminité sans rentrer dans la polémique, c’est tout l’enjeu de ce nouveau cycle. C’est déjà expliquer à travers l’histoire, le féminisme mais également la fondation de l’unité familiale, «le maître étalon de la vie» comme le souligne le spécialiste. «Comment avons-nous déchiffré les femmes dont nous sommes totalement héritiers, qui sont-elles vraiment, comment le masculin les a dominées et adorées ? La femme dans tous ses états, ce sont également deux choses différentes : d’abord plusieurs états physiologiques, la puberté, l’âge fécond et la ménopause, qui vont à chaque fois induire des modifications de comportements, d’aspiration et de fragilité ; puis, ces états sur le plan du ressenti et non plus du corps, de la psychologie et du caractère de la femme. On distingue alors le corps de sa personnalité» détaille Jacques Waynberg.

L’histoire des femmes et du féminisme, c’est une histoire à plusieurs épisodes et Jacques Waynberg en propose sept. Le premier débutera le 9 décembre à la Porte Saint Georges.

« La femme dans tous ses états» – Cycle de conférence

1er rendez-vous le 9 décembre à

la Porte St Georges 20h-gratuit

Dates et thème des conférences-débat, le lundi, 20h30, Porte Saint-Georges, Vendôme. Gratuit :

Lundi 9 décembre, «le corps féminin dans tous ses états»

Lundi 6 janvier, «femmes de la préhistoire»

Lundi 3 février, «Les femmes de l’Antiquité méditerranéenne»

Lundi 9 mars, «histoire des féminismes»

Lundi 6 avril, «l’art d’aimer au Moyen-âge»

Lundi 4 mai, «la ménopause dépassée»

Lundi 8 juin, «des femmes criminelles»

Alexandre Fleury