Nouveau projet éolien dans la vallée du Loir

À peine apprend-on que le projet de quatre éoliennes sur la commune de Lunay est abandonné que surgit une autre étude, cette fois-ci dans le bas-Vendômois, au pays de Ronsard, aux Essarts.

Une réunion publique est lancée le 7 octobre par la toute jeune mais déterminée association «Sauvegarde du Pays de Ronsard» pour informer la population des nuisances occasionnées par ces éoliennes industrielles.

Epuisay, Savigny-sur-Braye, Lunay et, aujourd’hui, Les Essarts, le Vendômois attire donc les promoteurs d’éoliennes le long de la vallée du Loir. «Vous voyez la Possonnière ! Et bien de la mairie de Couture lorsque que vous regarderez ce manoir où Pierre de Ronsard a vécu, vous aurez la vision de plusieurs mâts et pales de 240 m de haut juste derrière cette jolie demeure, une hauteur qui représente deux fois et demi la hauteur de la cathédrale de Chartres !», s’alarme Alexandra Chauchereau, présidente de l’association «Sauvegarde du Pays de Ronsard» créée afin de réunir tous les opposants à ce projet titanesque. Il y a bien sûr la phase de construction où l’on injecte entre 400 et 800 tonnes de béton au pied de chaque éolienne, ce qui représente une centaine de camions toupies par mât mis en place. «Le 7 octobre, nous comptons passer plusieurs enregistrements sonores d’éoliennes en fonctionnement ainsi que plusieurs simulations sur le côté visuel pour notre jolie vallée», poursuit la présidente.

L’association a adhéré au collectif «Vents du Loir» qui regroupe dorénavant 15 associations des départements d’Indre-et-Loire, Sarthe et Loir-et-Cher qui combattent les projets éoliens. «Ça ne sert à rien de défendre uniquement l’aspect visuel, il faut comprendre tout ce qui est derrière ces projets. Des rachats d’électricité à perte par EDF, des sociétés écrans qui s’empressent de revendre leur parc en oubliant au passage l’enveloppe prévue pour le démembrement, tout cela est très opaque. Un projet qui concerne quatre communes, Couture-sur-Loir, Montrouveau, Villedieu-le-Château et Les Essarts. Nous restons vigilants et mobilisés», conclut Alexandra Chauchereau.