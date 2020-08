NOUVEAU : un jardin de verre à «La Verrerie des Coteaux»

Le 1er octobre, Nicolas et Lucille Pinquier fêteront le 4ème anniversaire de leur arrivée à «La Verrerie des Coteaux» où ils ont succédé à Gérard Torcheux.

Petit à petit, ils se sont appropriés les lieux en transformant les espaces notamment par le transfert de l’entrée sur le côté ce qui a permis de dégager une place plus importante pour les visiteurs qui souhaitent voir travailler l’artisan. Si Nicolas a réalisé un certain nombre de travaux par lui-même, il tient à souligner qu’il a fait appel, par ailleurs, uniquement à des entreprises locales : le fer forgé est l’œuvre de l’atelier Sylvain Oger à Ruillé, les pierres viennent des carrières Minier à Artins, les palissades proviennent de la scierie de «La Couarde» à La-Chapelle-Huon, les ardoises et schistes d’«Extérieur Mans» et la ferronerie «GP Méca».

L’année 2020 a vu la création d’un «Jardin de verre» dans l’espace attenant au lieu de travail et de vente. Coloré, insolite et éblouissant, le lieu a été aménagé avec goût. Un bassin alimenté par l’eau de pluie, sur lequel flottent des nymphéas, est accessible par des allées dallées; des rocailles mêlant la pierre et les blocs de verre coloré forment un contraste avec les lames de schiste percées de hublots dans lesquels sont enchâssés des carreaux de verre teinté. Des constructions en pierre sèche servent de support à des bouquets de fleurs multicolores ou à des «zébulons» bariolés. Les bords du bassin, dont les accès sont balisés par des bougeoirs, accueillent en un curieux mélange, citrouilles et poissons exotiques, tandis que des boules de verre flottent en son milieu, car elles sont, dit-on, propres à éloigner les hérons, consommateurs de poissons.

Quelle que soit la saison, le jardin offrira un aspect plein de gaieté, de couleur, de contraste et de charme. Chaque visiteur pourra y trouver un ou plusieurs décors à sa convenance qu’ils soient d’inspiration animale, végétale ou minérale.

« La Verrerie des Coteaux », 27 rue des coteaux, Poncé-sur-Loir ; 72340 Loir-en-Vallée. T. 02 43 79 05 69. www.verreriedescoteaux.com

Atelier-Boutique ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Le dimanche et j.f. de 14h à 18h. Travail du verre à chaud les après-midis.

Xavier Campion

Le Petit Vendômois