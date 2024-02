Nouvelle cartographie

Jusqu’en juin 2024, une étude sur le quartier des Rottes à Vendôme va être menée pour définir ce que sera, d’ici à 2030, le quartier prioritaire de la politique de la ville. À la suite d’un travail approfondi avec les collectivités locales et les services de l’Etat concernés et sur le fondement de données sociales et économiques actualisées, les deux autres quartiers prioritaires existants du département, en plus des Rottes et un nouvel identifié à Blois, voient leur périmètre d’actions élargi. Pour Vendôme, le centre commercial des Rottes ou le Centre culturel seraient concernés par un projet de rénovation ainsi que la destruction de l’école Louis Pasteur et le nouveau quartier autour de la gare qui verront de nouvelles constructions.