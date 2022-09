Nouvelle centrale photovoltaïque sur Savigny-sur-Braye

C’est au début du mois de juillet qu’a été inaugurée la centrale photovoltaïque de Savigny-sur-Braye. Située sur une friche aride impropre à la fois aux cultures céréalières et à l’entretien d’une prairie, la centrale a été réalisée par ARKOLIA avec le concours d’un financement participatif auquel a abondé une centaine d’investisseurs locaux.

D’une puissance de 11 583 MWc, la centrale produit annuellement 13 500 MWh, ce qui correspond à la consommation d’une ville de 6 500 habitants (hors chauffage et eau chaude). L’installation occupe une surface de 12 ha sur lesquels ont été installées 610 tables pour un total de 35 640 modules. Le dispositif a été mis en service le 21 juillet 2021 avec un raccordement à ENEDIS.

Afin de minimiser au maximum l’impact carbone de la structure, les terrains sur lesquels elle a été construite sont entretenus par éco-pâturage. Le berger est un éleveur voisin qui, avec l’aide de son fidèle compagnon, un border-collie, encadre une centaine de moutons de race solognote. Au départ, le débroussaillage des 18 km d’allées de panneaux a été effectué mécaniquement puis les ovins sont intervenus dès juillet 2021. Ils éliminent la végétation susceptible de créer des ombres qui nuiraient à l’efficacité des panneaux tout comme les herbes sèches, source possible de départ d’incendie, surtout en cette période de sécheresse exceptionnelle. La mise en place de l’éco-pâturage a également permis la création de deux emplois et la mise en place d’une filière courte puisque les animaux sont abattus à Vendôme et que la préparation de la viande est réalisée à la ferme à Epuisay.

Christophe Marion, député, Laurent Brillard, président de la Communauté des Territoires vendômois, Claire Foucher-Maupetit et Philippe Mercier, vice-présidents du conseil départemental se sont félicités de l’implantation d’une structure qui va contribuer à la diversification des sources d’énergie, indispensable à la fois au niveau écologique et stratégique. Les élus ont noté que, dans la région, la population semblait préférer le photovoltaïque à l’éolien en raison de son moindre impact sur les paysages. Ils se sont réjouis de ce que les citoyens soient associés à ces démarches et puissent y contribuer financièrement.

Les ressources engendrées par ce nouveau dispositif iront à hauteur de 15 000 € à la commune de Savigny et de 50 000 € à la Communauté des Territoires vendômois.