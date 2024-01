Nouvelle édition du Salon des Sciences

Avec une partie tournée vers les scolaires et une autre vers le public, le Salon des Sciences en Vendômois devient un rendez-vous incontournable. En 2024, la nouvelle édition réserve de belles surprises.

«Au départ, le Salon des Sciences était orienté vers les scolaires. Année après année, ce rendez-vous scientifique a proposé davantage d’événements ouverts au public en général. Ce sera le cas en 2024 avec plusieurs rendez-vous jusqu’en mai» détaille Jean-François Ortemann, véritable cheville ouvrière vendômoise de cet événement. Tout commencera donc en janvier avec toujours une partie réservée aux scolaires mais avec, samedi 27 janvier, une véritable journée scientifique (9h30-12h/14h-18h) ponctuée d’ateliers gratuits tout le long de la journée au Minotaure pour petits et grands curieux et amoureux des sciences : démonstration en direct de fabrication d’éclair, exploration et vie sur Mars grâce à Astroperche, explication du phénomène de pression atmosphérique, présentation de véritables météorites pour expliquer la naissance du système solaire…

Puis viendront, à partir de 18h30 jusqu’à 20h, grâce à des parrains scientifiques prestigieux, deux conférences ouvertes à tous sur le monde de la physique et celui de l’archéologie. «On débutera ces moments par Alexandre Moutardier, physicien et docteur en physique, vendômois d’origine qui nous parlera d’accélération de particules et physique des deux infinis puis la conférence de Virginie Tourreil, archéo-anthropologue docteur es science sur l’archéologie et la connaissance du passé pour éclairer le présent» conclut Jean-François Ortemann.