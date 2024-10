Nouvelle Revue locale

L’association Littérart41, créée l’année dernière, a déjà à son actif l’organisation de plusieurs manifestations autour de la défense de la littérature locale en mettant toujours en avant les auteurs et écrivains de la région. En cet automne, elle sort sa première publication La Revue où l’on retrouve des nouvelles, des extraits de romans et des poésies de nombreux écrivains dans une mise en page soignée et moderne. Une authentique publication pour découvrir des textes insoupçonnés à la fois inventifs et créatifs.

«Véritable vitrine de notre association, La Revue réunie des textes d’auteurs volontaires qui souhaitaient être publiés et qui cèdent leur droit pour la publication» détaille Pascal Blondiaux, président de Littérart41 et auteur lui même de nombreux romans et pièces de théâtre. Ainsi, en plus des textes, La Revue présente également les lauréats au printemps dernier du concours de nouvelles du nom de Patrice Bérard, président fondateur de l’association, décédé en début d’année.

«Dans ces 96 pages mises en pages par Marie-Luce Vignaux, on retrouve aussi un portfolio pour mettre en avant des artistes qui ont exposé lors de nos manifestations car même si cet ouvrage est d’abord littéraire, on n’écrit pas si l’on n’est pas un peu sensible à l’art. En effet, dans l’écriture, il y a forcément une fonction esthétique, l’art se mélange à l’écriture, particulièrement dans la poésie» explique Céline Tronco Baptista, directrice de la publication de La Revue, animatrice d’atelier d’écriture au sein de Libre Plume et membre actif de l’association Littérart41.

Grâce à La Revue, partez en voyage sans bouger de votre fauteuil, juste en lisant tous ces auteurs locaux, inconnus mais toujours créatifs.