Nouvelle saison pour la radio

La «Radio 100% lycéens» revient pour une nouvelle saison et s’installe dans les établissements de la Région. À l’initiative du conseil régional, cette web radio, unique en France, qui existe depuis plus de 20 ans, diffusée sur la plateforme régionale Yep’s, est une véritable action éducative et citoyenne car les élèves réalisent eux-mêmes le contenu éditorial et la grille des programmes. Ainsi, ils ont «carte blanche» sur le choix des émissions avec un intervenant de la radio. Cette véritable station radio itinérante, aux normes professionnelles, voyage cette année dans vingt établissements de la région. Pour notre territoire, le lycée agricole de Vendôme l’accueillera du 9 au 11 décembre et l’établissement de Montoire, du 22 au 23 mai 2025.

