Ô mon Château

Dans la salle du Temple, l’association «Château de Vendôme, Berceau des Bourbons» réunissait ses adhérents afin de présenter activités et travaux effectués tout au long de l’année 2019 au château, ancienne demeure des comtes et ducs de Vendôme. Une année riche en événements.

Une assemblée générale toute en images, avec des équipements obtenus dans l’année, sonorisation et vidéoprojecteur grâce à une subvention de Monceau Assurances à laquelle se rajoute un mécénat du Crédit Mutuel. «Des mécénats précieux qui nous permettent d’améliorer le lieu et les animations proposées tout au long de l’année» soulignait Christian Linais, président de l’association.

En effet, 450 heures de bénévolat ont été nécessaires sur l’année pour l’aménagement du local au niveau des jardins suspendus, la réfection des marches de l’escalier en pierre avec une aide de l’entreprise Minier pour les pierres, la réfection du gazon de la terrasse grâce à Eau’Jardin paysagiste à Coulommiers-la-Tour ainsi que la réfection des sols de la cuisine et salle de réunion dans l’ancienne maison du gardien. «Je tiens à remercier les bénévoles et faisons toujours appel à toutes les bonnes volontés qui désirent mettre leur énergie pour nous aider à ces travaux d’entretien» poursuivait le président. En janvier, l’année commençait avec une surprise plutôt désagréable : le mur de soutènement entre les parties haute et basse des jardins s’est effondré au sommet, les pierres étaient envahies de lierre ; «Nous devons intervenir rapidement, en préservant le mur et permettre d’accueillir le public en toute sécurité pour le début de saison qui commence en juin» s’alarmait Pascal Laplanche, membre du bureau, responsable de la partie Technique au sein de l’association.

Car effectivement outre les travaux d’embellissement de ce lieu avec une vue imprenable au-dessus de la ville, l’association développe toute une partie animation au château. Concerts, fêtes à thème, journées du patrimoine, splendide lâcher de lanternes en décembre qui seront à nouveau au programme estival pour l’année 2020 avec un événement en préparation «La Nuit des Légendes» spectacle gratuit présenté lors du week-end des Journées du patrimoine qui constituera la préfiguration d’un spectacle nocturne à venir.

L’association «Château de Vendôme» trouve sa vitesse après quatre ans d’existence avec la mise en place d’un journal pluriannuel d’informations «Act’ô Château» et la création de bâches et dérouleurs pour présenter l’association. Une communication orchestrée par Mario Hermelin, membre actif, qui outre l’animation des réseaux sociaux lance un programme annuel pour la saison, «Les Rendez-vous du Château», outil de promotion tiré à 3000 exemplaires pour valoriser toutes les animations de l’association. «Inscrire le château dans le paysage culturel et touristique, en faisant de ce site un des points forts de l’animation du territoire» concluait Christian Linais.

Alexandre Fleury