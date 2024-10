On passe au vert à Saint Firmin-des-Prés…

Depuis plusieurs années, le rendez-vous Festi’plantes, initié par l’association Chemins & Paysages, est devenu incontournable pour les passionnés de jardinage, mais aussi pour les gourmands qui se régalent des productions du jardin. Un moment pour échanger, partager, apprendre… et déguster !

À l’origine était Troc’plantes, ou l’occasion pour les passionnés de jardin d’échanger graines, boutures et plantes de toutes sortes. Face à l’ampleur que prenait ce rendez-vous, la municipalité est venue en renfort et la journée est désormais pluriel.

Troc’plantes est toujours en tête d’affiche et permet de partager avec des férus de repousses en tout genre.

Troc’confitures, ce sont les petits frères du premier, cette fois à destination des gourmands de salé ou de sucré. Le savoir-faire de certains peut donner des idées à d’autres, mais aussi de goûter des saveurs hors du commun.

À la bonne soupe est un stand de vente de soupes aux légumes de saison, avec échange de recettes.

Pressoir à l’ancienne. Les bénévoles de l’APE proposent aux visiteurs de repartir avec du jus de pommes pressé sur place. À déguster sans modération.

C’est la nouveauté, l’espace “décoration” du jardin avec des exposants diversifiés comme, par exemple et pour rester dans le « responsable, durable et local », un stand de la Régie de Quartier qui proposera ses trouvailles en matière de jardinage d’occasion.

Pressimobile. Quand on voit les choses en plus grand, il y a le Pressi’Mobile. Il faut venir avec un minimum de 100 kg de pommes et on repart avec du jus de pommes conditionné et pasteurisé afin de pouvoir le déguster tout au long de l’hiver (réservation indispensable voir ci-dessous).