Pezou prépare Noël

Commune du bord de Loir, Pezou s’enorgueillit d’un tissu commerçant, artisanal et associatif dense et dynamique.

Marché de Noël

Cette deuxième édition du marché de Noël organisé par Art &com se tiendra à la salle des fêtes Paul-Martinet et aux abords extérieurs, dimanche 24 novembre, de 10 h à 18 h.

« Nous avons la chance d’avoir, parmi nos concitoyens, des artisans, des entrepreneurs, des professionnels de santé, des commerçants qui animent, au quotidien, la vie de notre village. Dans la même veine, les associations innovent pour créer des événements propres à rassembler et à contribuer à la convivialité.

Citons, par exemple, le comité des fêtes ANOUE, qui vient d’organiser une fête d’Halloween en partenariat avec le centre de loisirs, ou Les roues de l’amitié qui ont ouvert un café associatif dans l’ancien presbytère et accueillent, chaque vendredi, un public diversifié.

C’est dans le même esprit que les commerçants et les artisans de la commune ont choisi, il y a un peu plus d’un an, de se rassembler pour imaginer des actions propres à renforcer le dynamisme local » explique le maire, Pierre Solon.

Ils ont également invité le Père Noël qui fera entrer le public dans cette période de préparatifs des festivités.

Dégustation et restauration bénéficieront d’une salle chauffée offrant ainsi un meilleur confort aux gourmands.

Un projet de territoire communautaire

Il y a 25 ans, les communes du Haut Vendômois ont choisi de se réunir afin de mutualiser leurs moyens…

…De leur côté, les communes du Perche Vendômois avaient pris le même chemin. Quinze ans plus tard, en 2014, les deux collectivités se sont associées et le territoire s’est élargi devenant le Perche & Haut Vendômois. Les compétences se sont également accrues, intégrant l’environnement, la prévention des risques, la santé, l’urbanisme…

Aujourd’hui, la communauté de communes Perche & Haut Vendômois passe à la vitesse supérieure en élaborant un projet de territoire pour œuvrer dans le sens des évolutions souhaitées pour les moyens et longs termes.

« Lancé depuis septembre, ce projet est fait pour et par les habitants. C’est pourquoi nous avons élaboré un questionnaire disponible sur le site internet et qui sera aussi distribué dans les 6.000 boîtes à lettres du territoire pour la consultation la plus large possible. Nous attendons les réponses pour le 31 janvier afin de poursuivre ce travail de construction permettant de poser les grands enjeux pour notre secteur. Suivra un plan d’actions pour répondre aux aspirations du plus grand nombre » expliquent Alain Bourgeois, président et Aurélien Lemoine, vice-président en charge du projet de territoire. L’objectif est d’aboutir à un projet rédigé pour la fin de l’année 2025 qui se traduira par un engagement collectif avant la fin du mandat.