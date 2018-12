Pierre Mobèche à nouveau primé

Pour la deuxième fois, Pierre Mobèche, qui travaille à l’ESAT de Lunay, vient de recevoir le Grand Prix du jury au festival Regards Croisées de Saint-Malo pour son film documentaire «Plus loin», tourné avec Gilles Cormillot.

Avec son association Valoris’Action, Pierre Mobèche a ce regard empathique envers les personnes touchées par le handicap avec qui il travaille au quotidien. Déjà, pour son premier film primé en 2016, tourné en noir et blanc, Talla, il avait su toucher le public avec cette histoire d’éloignement entre le personnage principale et sa famille restée au village en Afrique. Dans ce nouvel opus, c’est l’histoire (résumée en 5 mn dans sa version courte) de Gilles Cormillot, imprimeur à l’ESAT de Lunay pendant 35 ans, atteint d’une infirmité motrice cérébrale et passionné par la photo. «Gilles est une personne envers qui j’ai énormément de respect pour sa très forte valeur au travail et tous les efforts qu’il a déployé toute sa vie pour dépasser son handicap», souligne le réalisateur.

Retraité depuis un an, Gilles Cormillot a un parcours atypique. D’origine tourangelle, il se retrouve propulsé dans une école spécialisée à Lilles dès sa plus jeune enfance, un déchirement vu l’éloignement de ses parents et de son frère. «Durant les 5 ans de scolarité, je ne voyais mes parents que toutes les 3 semaines et redescendais chez moi uniquement pendant les vacances», détaille t-il. Accepté dans un Institut Médico-Professionnel à Olivet (45), il a suivi une formation en menuiserie, mécanique générale et électricité pendant 4 ans. «On nous a appris également à nous débrouiller dans la vie, à devenir autonome dans les démarches administratives» poursuit-il. S’en est suivi sa venue dans le tout jeune CAT de Lunay en 1981, ouvert l’année précédente. On lui propose de devenir imprimeur, ce qui le motive immédiatement, l’imprimerie le rapprochant de sa passion de la photo et aussi des voyages. Car, d’abord avec ses parents en camping-car et dans sa jeunesse, avec les Eclaireurs de France, Gilles a parcouru, en plus de soixante ans, la planète, visitant 19 pays sur tous les continents, ramenant autant de photos pour illustrer ses albums qu’il aime ouvrir régulièrement. «Gilles, on le voit déambuler dans Vendôme avec son appareil photo, tout le monde le connait mais peu connaissent son parcours et ses aventures à l’autre bout de la terre», conclut Pierre Morbèche, lequel a immortalisé sur la pellicule un petit bout de cette vie hors norme. Une belle leçon de courage qui a remporté un premier prix bien mérité.

Film en bas de page sur https://www.festivalregardscroises.com

Alexandre Fleury