Plaine Saint-Ouen inaugurée

À Saint-Ouen, la Plaine Saint-Exupéry, dédiée au sport, mais également aux balades familiales, est dorénavant totalement opérationnelle après son inauguration fin août.

Avec son city-stade, appareils de fitness, sa piste de Pump track pour les vélos, son terrain de beach-volley, ses 2 terrains de padel, son boulodrome, son terrain de basket 3X3 ou son terrain de football 5X5, la Plaine Saint-Exupéry devient un lieu où le sport est roi mais pas seulement. «Nous avions dès le départ du projet, cette envie de faire de ce lieu un espace convivial pour toute la famille, du plus jeune au senior. Car, en plus de tous ces équipements sportifs, on retrouve une aire de jeu pour les petits, des tables de pique-nique et un espace engazonné avec une scène qui permettra des manifestations culturelles, concert ou théâtre» détaille Didier Deze, adjoint à la mairie de Saint-Ouen en charge de la voirie et des associations et qui s’est occupé du dossier.

Cette plaine est également reliée à l’étang de la commune par la voie verte aménagée pour les piétons ou les vélos.