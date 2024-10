Portes Ouvertes à la SPA

Après la période estivale qui représente toujours un pic dans l’abandon d’animaux domestiques, la SPA de Morée ouvre ses portes le week-end des 5 et 6 octobre sous le thème national «Adopter encourage l’activité physique, améliore le bien-être émotionnel et libère des endorphines». En effet, comme le précisent les études, avoir un animal de compagnie procure des bienfaits sur la santé car il encourage un mode de vie plus actif, partenaires de sport et de bien-être. Des Portes ouvertes qui rappellent également l’importance d’une adoption responsable en délivrant conseils et échanges avec les équipes bénévoles de l’association aux futurs adopteurs. Outre ses moments forts, la Société Protectrice des Animaux (SPA) continue tout le long de l’année le combat contre l’abandon.

Portes Ouvertes samedi 5 et dimanche 6 octobre. SPA de Morée, 1 Les Grandes Bretonnières. Tel 02 54 82 09 79