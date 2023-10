L’ONG Horizons Sahel, qui œuvre depuis plus de 20 ans dans l’aide au développement pour les secteurs de la santé et du scolaire au Sénégal, ouvre ses portes samedi 14 octobre.

Le but est simple, visiter l’entrepôt et tous les bureaux administratifs comme techniques et présenter tout son savoir-faire dans l’organisation de collectes dans le milieu médical (Entreprises ou Centres Hospitaliers) et l’envoi de dons directement au pays avec une équipe pour mettre en place tout ce matériel destiné aux hôpitaux et dispensaires sénégalais.

L’occasion également de recruter des bénévoles dans plusieurs secteurs d’activité que présente l’association, en recherche permanente de talents et de compétences, que ce soit dans la logistique comme dans le contrôle électrique et mécanique des dons, tri des livres qu’Horizons Sahel envoie aussi par colis. L’association vendômoise fait participer ses membres aux nombreuses missions régulières sur place au Sénégal, à la rencontre de ses habitants. L’activité est croissante et le don à la population Sénégalaise est altruiste, sans rien attendre en retour. «Tout cela se base sur la confiance, entre Horizons Sahel et le pays accueillant, le Sénégal» déclare Daniel Millière, président fondateur d’Horizons Sahel. L’association offre finalement aux futurs bénévoles un échange de compétences intergénérationnel en partageant des valeurs communes !

Portes Ouvertes chez Horizons Sahel – Samedi 14 octobre de 10h à 16h, Rue des Ecoles à la Ville-aux-Clercs