Pour donner des ailes à vos rêves

Prenez l’air pour une expérience unique lors des journées Portes Ouvertes de l’aérodrome de Blois Le Breuil les 18 et 19 mai. Baptêmes de l’air, découverte des associations de passionnés d’aviation, admirer les divers aéronefs… Que vous soyez un passionné d’aviation ou simplement curieux, cet évènement vous offre une opportunité excitante, entre amis ou en famille !

Voilà un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de l’aviation. Qui n’a jamais rêvé devant ces magnifiques oiseaux d’acier qui vous transportent dans le monde vu d’en haut. Toute la base aérienne de Blois Le Breuil sera de la fête comme l’organisation de visites de l’entreprise Turgis et Gaillard, spécialisée dans la maintenance d’avions militaires et civils, et concepteur du premier drone militaire MALE français. Découvertes également des métiers de l’aéronautique en rencontrant à la fois des pilotes mais également tous les métiers liés à la sécurité de la base aérienne comme de l’avion. Apprendre les bases du pilotage, des initiations aux sauts en parachute pour les plus aventureux et des baptêmes de l’air toute la journée ! Expositions d’aéronefs anciens, visite de la tour de contrôle, découverte de l’aéromodélisme ou de l’atelier d’entoilage des avions, ces portes ouvertes s’annoncent passionnantes et riches en évènements avec une exposition de véhicules anciens et voitures américaines présente pendant ces deux jours. De nombreux baptêmes de l’air seront également à gagner.

Ces journées «portes ouvertes» promettent une expérience aéronautique riche en découvertes et en sensations !