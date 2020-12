Pour faciliter le développement du Loir-et-Cher

Depuis novembre, le département vient de lancer une Agence d’attractivité, ambitionnant, à juste titre, d’attirer de nouveaux résidents, fédérer et faciliter l’installation de nouveaux professionnels.

Si on pouvait retenir de cette crise sanitaire un point positif, ce serait l’accélération de dispositifs qui étaient certes réfléchis mais qui demandaient encore du temps d’installation. Les décisions se mettent en place plus rapidement, comme entre autres cette nouvelle Agence d’attractivité de Loir-et-Cher grâce à l’action du Conseil départemental. Avec une compétition qui devient bien visible entre territoires, le département se devait d’avoir un organisme visible pour faciliter le développement territorial et préparer l’avenir. « Cette Agence d’attractivité va être facilitatrice et véritable bras armé du développement de notre département. Son rôle est de fluidifier, de mettre en réseau, de renforcer un écosystème local déjà solide et en interaction avec des acteurs et partenaires exogènes. Les actions déployées par l’agence sont autant d’outils dont chaque acteur privé et public, pourra s’inspirer pour faire rayonner le Loir-et-Cher, car l’attractivité est l’affaire de tous » martèle Nicolas Perruchot, président de Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Ainsi « Be LC » devient une marque territoriale à part entière pour traduire la volonté de construire et rendre perceptible une identité cohérente en regroupant sous une appellation unique l’ensemble des atouts d’une offre territoriale, incarnant une action collective au seul bénéfice du développement du département. L’Agence d’attractivité se dote d’une plate-forme numérique accessible à tous donnant à notre territoire une image pleine d’énergie, de modernité et de diversité, ce qui en fait sa richesse.

