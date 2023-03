Pour favoriser le maintien à domicile, nouveau service de l’Hôpital

Depuis la fin 2022, l’hôpital Daniel Chanet de Vendôme-Montoire vient de mettre en place un nouveau service, une Équipe Mobile Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (EMVMA) intervient gratuitement afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dans les meilleures conditions.

Partant du principe que le Loir-et-Cher fait face à une problématique majeure qui est le vieillissement de la population avec un tiers de la population qui a plus de 60 ans et que la pyramide des âges aujourd’hui fait que la tranche des 50-60 ans est très importante, le nombre de personnes âgées va inéluctablement augmenter davantage dans les années à venir. «L’espérance de vie est également à prendre en compte, qui plus est, avec un manque de médecins, moitié moins nombreux par rapport à la moyenne nationale. Nous avons imaginé une solution innovante à partir de tous ces chiffres, une unité mobile de gériatrie hospitalière vendômoise pour justement maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes âgées et éviter les hospitalisations abusives en faisant un maximum de prévention.» explique le Dr M’hammed Bellatreche, cardio-gériatre à l’hôpital et responsable au niveau départemental de ce nouveau service. Car trois unités sont prévues au niveau départemental et toutes rattachées à un hôpital central, Vendôme, Blois et Romorantin. Seule celle du Vendômois est déployée actuellement.

« Les missions sont de repérer et prendre en charge les personnes âgées fragiles, notamment celles qui risquent la chute. En effet, c’est le pire scénario, car elle conduit obligatoirement la personne aux urgences avec des complications, c’est-à-dire souvent, une fracture et donc une dépendance. Les facteurs de chute sont multiples, un handicap physique ou des médicaments mal dosés ou un logement inadapté » détaille Valérie Boismartel, directrice de l’hôpital Vendôme-Montoire. La mission est donc de repérer ces personnes, une convention vient d’être signée avec les pompiers qui sont en première ligne, car trop souvent appelés en urgence lors de chute à domicile. « Effectivement, quand on tombe la première fois sans gravité, il y a un fort risque de récidive malheureusement et il faut agir dans les trois semaines maximum pour faire une évaluation et réaliser des consultations gratuites d’expertise gériatrique avancées afin de détailler toutes les causes. Nous avons créé tout un protocole et un parcours avec l’équipe mobile qui se compose d’un gériatre, d’une infirmière, d’un ergothérapeute et d’une secrétaire » poursuit le Dr M’hammed Bellatreche.

Le maintien à domicile est une demande forte de la population. Les personnes de plus de 65 ans peuvent contacter directement le service, mais cela peut également être un tiers, la famille par exemple ou une infirmière à domicile qui s’inquiéterait pour son patient. « La chute, c’est assez simple à définir, mais la fragilité d’une personne âgée, c’est plus compliqué. Nous avons imaginé un questionnaire de six items simples pour la définir comme une perte de poids ou une fatigue quotidienne. Toutes nos interventions se font en partenariat avec le médecin traitant avec un contact permanent avec lui. Nous restons une aide supplémentaire, que ce soit pour la personne âgée, mais aussi pour l’aidant. L’unité mobile est multi angle d’attaque avec un volet médical évidemment, mais social aussi » conclut Dr M’hammed Bellatreche.